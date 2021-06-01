擦身而過 巴黎機場女控制員擺烏龍 兩機同時起降險撞

機組人員及乘客的性命，險些因為一個字母而消逝！法國巴黎戴高樂機場有兩架分別準備起飛及降落的客機，幾乎在跑道上迎頭猛撞，最終兩機擦身而過，相距僅僅100米，險過剃頭。調查發現事發原因極其兒戲，主要因為涉事地面控制塔女職員，事發時正在更換顯示屏，沒看清跑道狀況，再加上之前有另一班機提出特殊降落要求，令她手忙腳亂一頭煙，導致講錯跑道編號。



事發在去年7月20日，聯合航空一架波音787客機，由美國新澤西州紐瓦克飛抵巴黎，準備降落戴高樂機場。同一時間，易捷航空(EasyJet)一架空中巴士A320，正在戴高樂機場準備起飛。

美國有線新聞網絡(CNN)周三引述法國民航安全調查局(BEA)報告指，當日機場分別安排跑道09R作起飛、跑道09L作降落之用，但涉事控制塔女職員卻叫聯航客機在09R跑道降落。聯航機師回覆說「明白」(understand)及「靠向9R」(sidestep for 9 right)，女職員沒有確認機師回應，便叫易捷客機準備在同一條跑道(09R)起飛。

聯航客機依指示由09L跑道上空，轉往09R跑道上空後，易捷機師驚見不妥，立即問該名控制塔女職員，為何聯航客機正朝09R跑道不斷下降，警告有撞機危險。

報告指，當時聯航客機距離09R跑道盡頭約1,300米、離地面高度僅約100米，易捷機師及涉事女職員連忙叫聯航客機抽頭回升，才結束驚險一幕。兩架客機最接近時，相距僅100米。



涉事女職員︰混淆了兩條跑道

涉事女職員事後解釋，當日正面監察有關跑道的器材故障，她只好依靠另一個屏幕的影像來下指示，而事發時器材剛修好，她正準備轉回使用本來的屏幕。她並稱，當日較早時有另一架客機，因技術問題要求使用09R跑道降落，最終令她混淆了兩條跑道。報告又指出，導致事件的另一原因，是新冠肺炎疫情下航空交通量驟減，令涉事控制塔人員缺乏訓練。