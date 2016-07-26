擬擴非吸煙區加稅 陳肇始：目標達致「煙草終局」

立法會昨日(21日)三讀通過《2019年吸煙(公眾衛生)(修訂)條例草案》，全面禁止進口和銷售電子煙及加熱煙。食物及衞生局長陳肇始於港台節目重申，修例為保障市民健康，當局將展開一連串相關工作，並會進一步研究如何減少煙草對市民的損害，包括研究擴大非吸煙區，或只容許在指定區域吸煙，當局不排除加徵煙草稅，目標達致「煙草終局(endgame)」。

關注組：修例無礙青少年吸煙

加熱煙關注組召集人盧啟律在相同節目稱，對條例獲得通過感到遺憾，認為只會令煙民重吸損害更大的傳統香煙，或從黑市購買電子和加熱煙。他認為，修例有助阻止青少年吸煙的說法非常荒謬，「大家都年青過，愈禁制愈唔俾小朋友知，小朋友都有好奇心，有自己方法搵到」。

盧啟律指，近日消委會驗出餅乾帶致癌物質，而且糖分本身亦屬「慢性毒藥」，批評政府「既然咁著重市民健康，不如禁曬佢啦」。他重申，透過教育才可真正阻止青少年吸煙。

相關新聞：