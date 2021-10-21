擬研官校教師宣誓 楊潤雄料最快年底設基本法考試

目前公務員及議員需要宣誓擁護《基本法》和效忠特區，教育局長楊潤雄表示，公職人員宣誓工作會逐步推展，當局將研究官校老師是否有需要宣誓，亦會考慮學校社工和言語治療師等其他職位，是否需要宣誓。楊潤雄亦指，為方便學校於明年4至5月聘用教師，當局計劃於今年底至明年初安排一至兩次《基本法》測試，日後不排除將《國安法》納入考試範圍。

楊潤雄出席商台節目稱，過去一年教育局處理逾260宗涉及投訴教師的個案，當中有8宗涉及執法機構搜證、法庭判決，餘下的已經處理完畢。教育局希望透過制定《香港教育專業守則》，清晰列明教師註冊資格，包括事例，讓市民更了解政府對於教師的要求。對於有議員提議教師應定期續牌，楊潤雄稱會認真考慮，但相信對教師影響不大。

200校申請全日面授

至於疫情方面，楊潤雄提到現時已有九成教師接種新冠疫苗，當局收到200間學校申請全日面授，其中四分三申請部分級別全日上課，其餘四分一申請全校全日課堂。

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