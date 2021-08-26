擬融資逾3億 日日煮美借殼上市

本地網上烹飪平台Day Day Cook(日日煮)宣布，與美國特殊目的收購公司(SPAC)Ace Global Business Acquisition Ltd簽訂協議進行合併，日日煮將赴美、並以新股票代號「DDC」上市。Ace計劃以私募投資公開股票(PIPE)方式融資約3,000萬至4,000萬美元(約2.34億至3.12億港元)。

Ace與日日煮合併後，新公司估值約3.77億美元(約29.4億港元)，並可從Ace信託帳戶獲4,690萬美元(約3.66億港元)現金，日日煮目前的管理團隊將於交易完成之後，將會繼續經營合併後的新公司。

創辦人朱嘉盈：收入將迅速增加

日日煮創始人兼首席執行官朱嘉盈表示，過去兩年集團成功拓展即食(RTH)、即煮(RTC)和植物性食品市場，據市場趨勢，RTH和RTC食品市場滲透率將繼續加深，預計集團收入將在未來幾年迅速增加，並將進一步發展新的RTH和RTC產品線，未來RTC和植物性產品比例將大幅增加。

阿里鄭志剛李家傑曾入股

朱嘉盈本來任職滙豐銀行私銀研究部，後來因拍攝並上傳烹飪片段變身「網紅」，2012年創立日日煮品牌網上飲食平台，主打輕便食譜，及後在2015年進軍內地並在上海設立分公司，2019年推出自家品牌速食食品。據其網站指，日日煮App已累積100萬用戶，核心粉絲350萬，為內地點擊及粉絲量最大的美食平台。日日煮創辦至今，已先後獲得多個星級投資者注資，包括阿里巴巴(9988)的創業者基金、新世界發展(017)執行副主席鄭志剛、恒基地產(012)主席李家傑的私人投資基金，當中後者在今年初領投總值2,500萬美元(約1.95億港元)的C1輪融資。

SPAC為沒有營運業務的空殼公司，唯一目的是透過首次公開發售(IPO)籌集資金後，再收購有前景公司，變相被併購的私人企業可以借殼上市。