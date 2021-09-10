擬重提版權修訂條例 邱騰華：跟不上國家給予任務

備受爭議、俗稱「網絡23條」的《版權修訂條例》或會重生。商經局長邱騰華透露，隨著中國「十四五」規劃冀把香港打造成區域知識產權貿易中心，本港是時候重提修例。他強調，香港知識產權保障落後，跟不上國家給予香港的任務。

邱騰華接受《有線新聞》專訪時提到，本港的版權條例已落後10年，對多方的保護都不足，包括外商在香港投資等。他提及，如果香港須成為知識產權交易中心，在沒有完善的法例下，將影響外商的信心。他強調，中央在修改本港選舉制度後，創造立法環境，認為政府應該把握機會修例。邱騰華重申，修例會在保障《基本法》下的人權、自由，以及符合業界、經濟、民生、社會發展的需求，兩者間取得平衡。

兩度提「網絡23條」均被擱置

港府早於2011年提出《版權(修訂)條例草案》，規管任何人在YouTube、Facebook等所有電子媒體轉播侵權作品，但被批評窒礙言論及創作自由，引起社會反對，最終修例被擱置。至2014年，當局重新向立法會提交草案，並提出豁免戲仿、諷刺、評論時事等「二次創作」，但截圖、翻唱等則沒有獲豁免，但有關草案仍引起社會反響，前學民思潮、創作人周博賢等組成關注組強烈反對；草案至2016年初通過二讀，但泛民堅決反對並採取「拉布」，延至同年4月表決通過休會待續議案，有關修例胎死該屆立法會腹中。