擬7月7發布新機「損國家尊嚴」 SONY中國被罰100萬

日本電子產品企業SONY早前準備在7月7日晚上10時發布新產品，但因日期和時間撞正84年前日軍全面侵華序幕「七七蘆溝橋事變」的日期和時間，在內地引起極大爭議。北京市朝陽區市場監督管理局更指，在內地發布相關廣告的SONY中國公司，違反內地廣告法中的「廣告不得損害國家的尊嚴或者利益，洩露國家秘密」條例，上周二對SONY中國罰款100萬元人民幣。

涉事廣告已刪 SONY中國道歉兼改期

SONY中國今年6月30日晚上在微博、微信公眾號及B站等社交平台發布7月7日舉行新機發布會的廣告，結果馬上惹網民質疑一間日本企業在特殊時間發布新機的動機，認為「刻意挑釁」、「其心可誅」。但也有網民指出，7月7日是日本的七夕節，「是個好日子，可能因此致誤，但也說明這些人對中國歷史文化毫無敏感性」。SONY中國隨即在7月1日上午刪除廣告並發文道歉，同時宣布改期。