支持弱勢 2022年加碼至2.2億元資助社區 80萬家庭明年再獲中電消費券

疫情或令基層市民百上加斤，中華電力宣布，明年將繼續透過中電社區節能基金援助部分階層市民及工商業，更加碼撥款約2.2億元，包括再向近80萬個家庭發放總值8,000萬元「中電消費券」。新項目則有支援學生應付線上線下學習的新常態。

「中電消費券計劃」在今年初首次推出，中電宣布明年再續計劃，向低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶和1萬個劏房住戶，每戶派發2張總值100元的中電消費券。明年1月起，中電將把消費券寄給受惠客戶，劏房客戶則由合作社區夥伴派發，受惠客戶可在逾2,800間參與計劃的零售商店和食肆使用，包括餅店、雜貨店、電器舖等。

向過渡房屋戶捐2000元節能電器

在「全心傳電」計劃中，中電將繼續向有需要家庭提供電費資助，撥款超過7,200萬元，並提供一筆過加碼資助，令每戶資助額達1,000元，惠及5萬個家庭，包括1萬個劏房住戶。計劃又會為劏房住戶重鋪電線，中電冀來年可為劏房戶安裝多最少100個獨立電錶。另外，中電又會繼續向過渡房屋住戶捐贈節能電器，資助額並由本年的1,000萬元增加至1,400萬元，向有關住戶每戶捐贈價值2,000元的節能電器，料有7,000個家庭受惠。

新支援計劃則主要惠及學生適應新常態，將撥款500萬元，向約500名有需要的大學、中學及小學生送贈電子學習器材。基層家庭或「手停口停」，中電撥款約450萬元新向上述家庭的兒童送上有營食品包，料約2萬名兒童受惠。另亦推出智能家庭用電教育劇場、綠色低碳本地遊、「綠加FUN」慳電小遊戲等，推動節能教育。

至於資助工商客戶，基金將撥款3,300萬元，為工商客戶更換或添置更高能源效益的冷氣機、LED燈膽等；撥款資助業界培訓員工、資助社福機構及學校評估建築節能效益，推動減低營運成本及節能減碳。

計劃與電費無關

中電企業發展總裁莊偉茵表示，有關資助由基金撥出，與電費無關，推出項目考慮到疫下新常態，照顧各界所需，推動經濟，同時推動節能。至於即將檢討電費水平，她表示受一籃子因素影響，會與政府緊密接觸。

支持弱勢 2022年加碼至2.2億元資助社區 80萬家庭明年再獲中電消費券