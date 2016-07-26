支聯會拒向國安處交資料 9.25日會員大會表決解散

警方國安處上月去信要求支聯會，要求最遲於明天(7日)提供成員及財務等資料。支聯會批評警方要求無理，表明不會配合，並強烈否認組織是「外國代理人」，又指將在本月底將召開會員大會，就解散議案表決。警方強調支聯會若不遵從相關要求，必定依法跟進；保安局發聲明，嚴正警告有團體公然拒絕配合，呼籲懸崖勒馬提供資料。中聯辦則狠批支聯會毫無悔過之意，支持警方依法追究；並指支聯會從成立第一天起就將顛覆國家政權、推翻執政黨的領導作為其政治綱領。



警方國安處上月25日去信支聯會多名現任常委，指有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，要求最遲於明日，交代過去8年大量財政、會議及活動紀錄。支聯會昨召開記者會，表明拒絕配合警方要求，不會交出資料，並強烈否認該會為「外國代理人」，副主席鄒幸彤指：「如果和外國組織接觸就是外國代理人，全世界都是外國代理人。如果硬要指支聯會是代理人，我們代理的是人民良知，不是任何國家利益。」鄒幸彤亦批評，警方國安處的信件中，沒說明涉及甚麼國安罪行，亦未說清代理哪個國家或組織；又指要求呈交的資料從創會當年起計算，形容是「漁翁撒網」式蒐證，批評警方濫權及不合理，亦違反自然公義原則，因此拒絕遞交資料，「恐嚇到我哋呢度為止，我哋唔會幫你散播恐懼」。被問到會否擔心拒交資料屬違法，她同意有政治風險，已有心理準備。至於會否就警方做法提司法覆核，她稱仍未有最終決定。

9.25開特別大會定去留

對於支聯會解散與否，支聯會指常委會經多次商討，未能達一致決定，最終以僅過半數通過把解散議案交由會員大會表決。支聯會將於9月25日，下午2時在六四紀念館召開會員大會，表決解散議案。鄒幸彤指，支聯會現時約有百多名成員，會員大會最少須要20名成員出席，75%成員同意後方可解散。她表示，不會降低解散門檻，一旦支聯會解散，會將支聯會目前最大資產「六四紀念館」場地，按章程處理，把資產捐給理念相同的團體。

警方、保安局及中聯辦昨先後就事件發聲明。警方中午透過政府新聞處發稿指，任何人士和團體不遵從要求，必定依法跟進，重申若未依時提交資料，可判處罰款10萬元及監禁半年；如提供虛假、不正確或不完整資料，最高可判處罰款10萬元及監禁2年。



保安局嚴正警告 籲懸崖勒馬

保安局其後亦發稿指，注意到有團體公然表示將拒絕配合警方，依法根據《港區國安法》下的實施細則附表5提交資料的要求，對此作出嚴正警告。當局指危害國家安全是非常嚴重的罪行，為防範和制止有關行為，執法人員有需要取得有關某些外國或台灣政治性組織，及外國或台灣代理人的資料。發言人指不遵守有關要求的後果，包括罰款和監禁，呼籲有關團體立即懸崖勒馬，以免承擔法律風險。



中聯辦指

支聯會毫無悔過之意

中聯辦下午亦指，支聯會昨宣布啟動解散表決程序，其解體已是「政治事實」，警方引用《港區國安法》要求支聯會交代相關資料，完全是依法行事，批評支聯會無半點對法律的敬畏之心，亦無絲毫對過往的悔過之意，甚至拒絕提供資料，強調法律絕不是擺設，違法必會受到嚴懲，堅決支持警方依法追究、嚴格執法。

發言人又指，支聯會從成立第一天起就將顛覆國家政權、推翻執政黨的領導作為其政治綱領，並藉「民主」之名、行反中亂港之實，煽動對國家、對執政黨的仇恨，肆意挑戰國家安全底線。過去兩年更是變本加厲，甚至公開推動美國制裁香港，圖謀「攬炒香港」、推動「顏色革命」，其所作所為嚴重損害國家及香港的根本和整體利益；今天在法治利刃和輿論壓力下被逼啟動解散表決程序，可謂大勢使然。