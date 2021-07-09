支聯會月底遣散所有職員 常委減至7人

支聯會因綱領「結束一黨專政」，被指違反《港區國安法》，早前已有多名會員團體退出，現屆常委已由歷屆的20人減至14人。支聯會今日表示，常委會在多番商議後，決定再策略性減少常委數目，現屆常委先後有7人辭任，包括蔡耀昌、麥海華、盧偉明、黃志強、倫智偉、梁國華和趙恩來，7人請辭後常委數目減半，仍留任7人包括主席李卓人，副主席何俊仁、鄒幸彤等。

面對愈趨嚴峻的政治與法律風險，支聯會常委會認為應盡力保障職員安全，因此將於本月底全面遣散所有職員，並以優於勞工法例標準作補償。支聯會指，因應常委人數大減以及所有職員被遣散，加上近月有小部分成員團體退出，均言日後工作的推展與組織運作會受影響，希望各界理解與體諒，但不管面對任何困難與挑戰，支聯會將繼續咬緊牙關，「一步一腳印」地走下去。

支聯會常委會有多人因參與去年6月4日維園集會而被控「非法煽惑他人參與未經批准集結」，包括李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、趙恩來、麥海華及梁錦威。