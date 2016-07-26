支聯會案｜國安處凍結六四紀念館物業

支聯會及多名常委早前被控違反《國安法》，警方國安處本月中派員搜查支聯會位於旺角藝旺商業大廈10樓的六四紀念館。支聯會清盤人及前常委蔡耀昌透露，國安處今日根據《國安法》凍結六四紀念館物業及逾200萬資產。

支聯會兩常委再申保釋

另外，支聯會兩名常委梁錦威及陳多偉，今日向高等法院申請保釋，《國安法》指定法官杜麗冰聽畢雙方陳詞後，押後至下午3時半宣布決定。

支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君和陳多偉，被控「沒有遵從通知規定提供資料」，違反《港區國安法》第43條《實施細則》，早前首次提堂全部被拒保釋。控罪指，他們於今年9月8日，作為支聯會在香港的幹事，或在香港管理或協助管理該组織的人士，並已獲根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表5第3(1)(b)條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

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