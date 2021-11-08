支聯會案｜涉拒交資料兩被告高院保釋被拒 官：實施細則屬國安法重要部分

前支聯會拒絕向警方國安處提交資料，副主席鄒幸彤等五人被控「沒有遵從通知規定提供資料」，違反《港區國安法》。兩名常委梁錦威、陳多偉於9月29日向高等法院申請保釋被拒，《國安法》指定法官杜麗冰今日(9日)頒下判詞，認同控方提出兩人干犯《國安法》內的《實施細則》，屬於《國安法》的重要部分，因此以同等原則處理本案保釋申請。

雖然兩名被告遭高等法院拒絕保釋，但涉案五名被告上月底於西九龍裁判法院再訊時，獲裁判官批准保釋，惟梁錦威當日不滿保釋條件主動撤保。

以《國安法》原則處理

杜官於判詞中提到，辯方早前陳詞指，涉案罪行並非《國安法》罪行，而是法例中《實施細則》的附屬罪行；控方反駁指，《實施細則》的訂立目的是維護國家安全，屬於《國安法》的重要部分，因此應該以《國安法》的原則處理。杜官經考慮後認為，被告堅決拒絕遵從通知規定提供資料，會妨礙案件調查，並認為兩人保釋後會繼續實施危害國家安全的行為，因此拒絕兩人保釋。

案件五名被告依次為36歲前支聯會副主席鄒幸彤、53歲常委鄧岳君、36歲梁錦威、57歲陳多偉及72歲徐漢光，同被控一項「沒有遵從通知規定提供資料」。控罪指，他們於今年9月8日，作為支聯會在香港的幹事，或在香港管理或協助管理該组織的人士，並已獲根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表5第3(1)(b)條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

五名被告上月底獲准保釋報道：