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支聯會案｜李卓人等涉煽動顛覆國家政權　暫列蔡耀昌為有利害關係人士
28 分前
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港區國安法支聯會六四鄒幸彤李卓人何俊仁煽動顛覆國家政權罪西九龍裁判法院蔡耀昌
支聯會案｜李卓人等涉煽動顛覆國家政權　暫列蔡耀昌為有利害關係人士
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前支聯會主席李卓人(前排左二)、副主席何俊仁(前排左一)和鄒幸彤(前排左三)，被控煽動顛覆政權。(資料圖片)

前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會被控「煽動他人顛覆政權」，今日(28日)在西九龍裁判法院再提堂。《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉指出，得悉支聯會數日前被公司註冊處從公司登記冊中剔除，並收到支聯會清盤人蔡耀昌申請出庭應訊，遂要求先釐清支聯會的法律地位，並將蔡耀昌暫列「有利害關係人士」，並將案件押後至明年1月10日再訊。

控方於庭上提出，已經收到破產管理署信件，確認支聯會在《公司(清盤及雜項條文)條例》下解散，而公司持有的所有財產及權利將歸於破產管理署長。然而，蔡耀昌則提出破產管理署長作為公職人員，未必能夠保障支聯會的法律權益。羅官經考慮後，決定暫時將蔡耀昌列為「有利害關係人士」，現階段不會處理刑事程序相關的議題。

鄒幸彤保釋申請遭駁回

鄒幸彤自行陳詞申請保釋，遭羅官駁回；鄒另涉拒交資料案，上周獲批准擔保，批出申請的同樣是羅官。李卓人及何俊仁則沒有申請保釋。

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法官將蔡耀昌暫列為有利害人士。(資料圖片)

4名被告為，支聯會、64歲李卓人、69歲何俊仁及36歲鄒幸彤，同被控一項煽動他人顛覆國家政權。控罪指，他們於去年7月1日至今年9月8日期間，在香港，煽動他人組織，策劃，實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/支聯會案｜李卓人等涉煽動顛覆國家政權　暫列蔡耀昌為有利害人士-290629
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