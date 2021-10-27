支聯會案｜李卓人等涉煽動顛覆國家政權 暫列蔡耀昌為有利害關係人士

前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤，以及支聯會被控「煽動他人顛覆政權」，今日(28日)在西九龍裁判法院再提堂。《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉指出，得悉支聯會數日前被公司註冊處從公司登記冊中剔除，並收到支聯會清盤人蔡耀昌申請出庭應訊，遂要求先釐清支聯會的法律地位，並將蔡耀昌暫列「有利害關係人士」，並將案件押後至明年1月10日再訊。

控方於庭上提出，已經收到破產管理署信件，確認支聯會在《公司(清盤及雜項條文)條例》下解散，而公司持有的所有財產及權利將歸於破產管理署長。然而，蔡耀昌則提出破產管理署長作為公職人員，未必能夠保障支聯會的法律權益。羅官經考慮後，決定暫時將蔡耀昌列為「有利害關係人士」，現階段不會處理刑事程序相關的議題。

鄒幸彤保釋申請遭駁回

鄒幸彤自行陳詞申請保釋，遭羅官駁回；鄒另涉拒交資料案，上周獲批准擔保，批出申請的同樣是羅官。李卓人及何俊仁則沒有申請保釋。

4名被告為，支聯會、64歲李卓人、69歲何俊仁及36歲鄒幸彤，同被控一項煽動他人顛覆國家政權。控罪指，他們於去年7月1日至今年9月8日期間，在香港，煽動他人組織，策劃，實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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