支聯會案｜涉拒交資料5人准保釋 鄒幸彤梁錦威撤擔保

前支聯會拒絕向警方國安處提交資料，副主席鄒幸彤等五人被控「沒有遵從通知規定提供資料」，違反《港區國安法》。鄒幸彤和兩名常委鄧岳君、徐漢光昨日(21日)在西九龍裁判法院預審和申請保釋，《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉考慮一晚後，批准三人連同沒有提出申請的梁錦威、陳多偉保釋外出。不過，鄒幸彤與梁錦威不滿保釋條件，主動提出撤銷擔保。

羅官認為，本案被廣泛報道，加上警方已檢取大量證物，認為被告無法摧毀證物。羅官強調，拒絕保釋目的為防範某些事情發生，而非懲罰被告，並考慮到法庭應一視同仁，因此同樣批准沒有申請保釋的梁錦威和陳多偉擔保。

鄒幸彤梁錦威質疑保釋條件含糊

五名被告的保釋條件包括不得直接或間接以任何方式作出、發放或轉載，任何可能有合理理由被視為可構成違反《國安法》或香港法例中危害國家安全的罪行的言論和行為等。

不過，鄒幸彤和梁錦威認為保釋條件含糊，主動提出撤銷擔保；鄒亦涉另一宗「煽動他人顛覆政權」案件，即使接受本案保釋亦需要繼續還柙。

五名被告依次為36歲前支聯會副主席鄒幸彤、53歲常委鄧岳君、36歲梁錦威、57歲陳多偉及72歲徐漢光，同被控一項「沒有遵從通知規定提供資料」。控罪指，他們於今年9月8日，作為支聯會在香港的幹事，或在香港管理或協助管理該组織的人士，並已獲根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表5第3(1)(b)條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

相關新聞：