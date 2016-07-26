支聯會案｜鄒幸彤保釋申請再被拒

支聯會早前拒絕向警方國安處提交資料，副主席鄒幸彤等被控「沒有遵從通知規定提供資料」及「煽動他人顛覆政權」，違反《港區國安法》。鄒幸彤今日(24日)再向西九龍裁判法院申請保釋，並自行陳詞，惟再度遭《國安法》指定法官、署理總裁判官羅德泉拒絕保釋。她保留覆核權，於9月30日再訊。

另外，鄒幸彤再度就兩案申請解除《刑事訴訟程序條例》第9P條的傳媒報道限制，同樣遭羅官駁回。

鄒幸彤被控兩罪

36歲支聯會副主席鄒幸彤、53歲常委鄧岳君、36歲梁錦威、57歲陳多偉及72歲徐漢光，同被控一項「沒有遵從通知規定提供資料」。案件將於下月21日預審。控罪指，他們於今年9月8日，作為支聯會在香港的幹事，或在香港管理或協助管理該组織的人士，並已獲根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表5第3(1)(b)條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

另外，支聯會、64歲主席李卓人、69歲副主席何俊仁及鄒幸彤，同被控一項煽動他人顛覆國家政權。案件將於下月28日再訊。控罪指，他們於去年7月1日至今年9月8日期間，在香港，煽動他人組織，策劃，實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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