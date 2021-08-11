收兩萬 宰動物 施巫術 IG作招徠 警拘19歲青年 顧客或涉串謀

社交程式Instagram(IG)網上商店成行成市，近日有人提供收費巫術服務，幫助復合、感情升溫和誘惑性愛等，惟需要宰殺動物作「活體奉獻」，涉及白兔和白老鼠等。警方接獲報案後，前日以涉嫌殘酷對待動物拘捕該名主導巫術活動、報稱占卜師的19歲男子。警又不排除有人已付費光顧，將循煽動或促使他人殘酷對待動物方向調查，有大律師認為若顧客付費要求對方透過殘害動物作法，便觸犯串謀殘酷對待動物罪。



涉事Instagram帳戶最早一張相片於本月1日上載，帳戶宣稱可提供收費巫術服務，達成顧客願望，包括感情復合、感情升溫、誘惑性愛、增強溝通、對象恢復熱情、快速拍拖，以及改善財運等。帖文續指，法術依靠活體動物的內臟、血液等的獻祭進行，又揚言過程涉及血腥場面，有膽量的顧客可一同到墓地進行儀式，否則可透過影片觀看儀式。帳戶形容「過程很血腥暴力但是效果美滿」，又列出適合的動物包括白老鼠、青蛙、田雞，兔、倉鼠、蛇、蠍子和烏龜等，每次更可選4樣或以上。



帳戶自稱是只做巫術的「香港巫毒工作室」、巫師有3年豐富巫術經驗，並接受多種付款方式。帳戶持有人不時在帖文和限時動態中，貼出涉及動物的血腥圖片，包括被割喉放血的白兔、被攔腰分屍的白老鼠及染血利刀等，當中部分更已被Instagram自動標註成「敏感內容」，另還張貼過疑似與客人的WhatsApp聊天截圖，以及一些有神秘符號的符咒。

被捕時藏匕首祭品及1兔5鼠

警方前日接獲市民報案，調查後同日以涉嫌「殘酷對待動物」在荃灣拘捕一名19歲男子。深水埗警區重案組主管陳文靜表示，報稱占卜師的男子被捕時，身上背囊藏有一把匕首及大量祭祀用品，當時手持的兩個盒裝有獻祭用的1隻白兔及5隻白老鼠。同時，警方亦檢獲冧酒、麻油同杏仁油，相信液體會用作淋上符咒作法。她續說，據知涉事動物是從寵物店購入，牠們經愛護動物協會初步檢驗後，身上暫無表面傷痕，並已被帶走作進一步檢查，而有關法例最高可判罰20萬元及監禁3年。男子已被暫控一項「殘酷對待動物」罪，案件今日上午在西九龍裁判法院提堂。

據了解，被捕男子姓唐，前日在港鐵荃灣西站與一名47歲商人會面時被捕，而該商人本身愛護動物，因不值其所為故相約見面，同時向警方報案。愛協回覆本報查詢時，指前日接獲警方通知有關案件，已把5隻花枝鼠及1隻侏儒兔帶走，交由獸醫檢查及撰寫報告。愛協又指，十分關注網上流傳的一些疑與巫術相關照片，從照片所見疑有人用暴力、兇殘手法對待動物，愛協譴責一切殘酷對待動物行為。

客戶或涉煽動或促使他人殘酷對待動物

對於儀式次數、涉及動物數目及實際作法地點，陳文靜指仍在調查中，同時正調查有否其他人涉案。她又說，發現有客人曾花1萬至2萬元作巫術，或有人煽動或促使他人殘酷對待動物，警方將循這個方向調查，不排除有更多人被捕。

大律師陸偉雄受訪時表示，顧客付費要求對方透過殘害動物作法，便會觸犯串謀殘酷對待動物，因為行為上如同鼓勵對方作出有關行為。至於罪責輕重之分，陸偉雄指要視乎哪一方是始作俑者，舉例客人如付費時已明知涉及殘害動物，其罪責就較大；反之若受人唆擺而付費予他人「劏動物」改運，客人就罪責較小；客人如本身不知情就未必有罪。不過，他坦言很多時也難以區分兩者角色，雙方或面對同等罪責。