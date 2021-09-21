收容中心苦候9個月仍未獲中轉屋 調查揭衞生劣房署程序慢

中轉房屋是房屋署轄下一種特殊的公共房屋，主要是為受天災、緊急事故或政府清拆行動影響，導致無家可歸的人士提供臨時居所，通過「無家可歸評審」及符合公屋申請資格的人士，在輪候公屋期間亦可入住，現存兩個中心分別為屯門寶田臨時收容中心及大澳龍田臨時收容中心。團體「關注安置政策連線」調查發現，去年10月至今年3月期間有35戶成員受政府執法行動影響，無家可歸而要入住臨時收容中心。可是截至本月初，僅有15戶成員在通過房屋署審查後，獲安排入住同區中轉屋、3戶正等候中轉屋編配，其餘17戶則仍處於審核階段。

最長住9個月收容中心仍未審查

「關注安置政策連線」表示，過去一年因屋宇署或個別業主執法而被逼遷的數十個住戶，分別來自葵涌金運工業大廈天台、荃灣眾安街47號天台及眾安街130-136號天台等，他們至今最長已入住逾9個月，卻仍有人完全未收到房屋署協助他們進行「無家可歸評審」的安排，入住時間更遠超官方所指3個月後「進行『無家可歸評審』以證明別無居所的時間」。

住客盤點收容中心最少6項不足

最近成功轉往中轉屋的住戶何先生表示，去年10月因天台屋遭清拆而遷入收容中心，原本以為住3個月就可轉到中轉屋，詎料最後要等足足9個月，他形容收容中心環境惡劣，夏日炎炎時呼吸都覺得困難。他並稱，中心鼠患及蟑螂出沒情況嚴重。團體綜合受訪者意見，亦反映中心沒有空調、床位狹窄且只有膠簾作屏障、公用雪櫃故障後需時5個月才獲更換、部分床位蚤患嚴重，以及儲物空間不足，令居民需棄置有用的家居用品等。

因荃灣天台屋被清拆而遷入的李小姐，自今年3月入住後發現其中一個洗手間長期淤塞損壞，向房屋署反映多次亦無果，導致居民要輪候餘下兩個洗手間和沖涼房，影響居民作息。

團體促房署加快評審

「關注安置政策連線」促請房屋署，應跟進現時已入住臨時收容中心居民進行「無家可歸評審」的進度，並督促相關部門協助居民接受評估及盡快遷入中轉房屋，達致有家可歸。此外，團體建議政府可提供單次搬遷津貼予受逼遷影響的住戶，如關愛基金推出須入息審查、為因屋宇署執法行動而須遷出工業大廈非法住用處所住戶提供的搬遷津貼，希望這些受影響基層租客可有選擇租新地方，減輕生活困難，否則最多只有選擇入住屯門寶田臨時收容中心。

盼善用準備重建舊屋邨

針對目前收容中心的選址，「關注安置政策連線」指按現時政策，本來居住市區和於市區工作的住戶被安排遷入寶田中轉單位後，無疑對生活造成嚴重影響，認為政府必須增加市區中轉房屋及收容中心單位，並分布於新界東、新界西、九龍東、九龍西和港島五大區，包括建議運用舊屋邨重建前的「空窗期」作中轉單位用途，以及預留一定比例的社會房屋或組合屋等作中轉安置用途。

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