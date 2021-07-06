攻擊新聞自由｜荷蘭知名記者遭轟5槍命危 專揭黑幫罪行

荷蘭知名記者德弗里斯(Peter R. de Vries)周二傍晚，於阿姆斯特丹市中心街頭遭伏擊，被歹徒連開5槍，其中一槍擊中頭部，目前正與死神搏鬥。64歲的德弗里斯專門調查報道黑幫罪行，也是罪案節目的評論員，黑白兩道都有其「線人」，事發時他剛在電視台錄影完畢離開。警方指拘捕了3名疑犯，其中一人可能是槍手。

荷蘭市長Femke Halsema在記者會上稱，德弗里斯傷勢嚴重，正為生命搏鬥。荷蘭看守首相呂特對德弗里斯遇襲感震驚和無法理解，這是對一名勇敢記者、對新聞自由的攻擊，兩者對自由均非常重要，「我們為他祈禱」。德弗里斯調查報道過無數案件，令他在荷蘭成為家傳戶曉人物，他曾憑調查報道轟動一時、美國少女霍洛威(Natalee Holloway)05年在荷蘭屬地、加勒比島嶼阿魯巴失蹤案，在08年於艾美獎的時事類別中奪獎。

報道啤酒巨擘喜力話事人綁架案遭恐嚇

德弗里斯勇於揭示罪行，但也惹來人身安全威脅。最為人知的是啤酒商喜力(Heineken)話事人Freddy Heineken在1983年被綁架後的報道，綁匪Willem Holleeder向他發出恐嚇，後者2013年被判恐嚇罪成，目前因涉及5宗謀殺案被判終身監禁而服刑。另外，因謀殺及販毒正接受審訊的罪犯Ridouan Taghi，在2019年罕有發公開聲明，否認他威脅追殺德弗里斯的報道。德弗里斯在Taghi一宗案件中，為一名污點證人擔任顧問，該名證人的代表律師在2019年9月於阿姆斯特丹街頭被槍殺，證人的兄弟也遇害，德弗里斯表示不會懼怕，並不需要警方保護。