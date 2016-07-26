攻陷全國 塔利班重奪阿富汗 開入喀布爾總統已出走

自美軍撤走後，阿富汗極速淪陷在塔利班之手，全國唯一未被塔利班攻陷的首都喀布爾，周日亦被攻入。塔利班從「全方位」進入該市市郊後，以兵臨城下姿態「勸降」，其後塔利班以警員離開崗位，要防止搶掠為由，下令成員進入喀布爾。消息稱阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)已出走，另有逾40人在塔利班進入喀布爾市郊時受傷。



較早時，塔利班發言人表示，期望未來數天達成和平權力交接，並稱「我們向人民，尤其是喀布爾民眾，保證其財產及性命安全」，並聲稱會保護女性權益及傳媒與外交人員的自由，「我們的領袖已指示部隊留在喀布爾閘外，不要進入市內」。阿國臨時內政部長米爾扎克瓦爾(Abdul Satar Mirzakwal)稱，「過渡」將和平地發生，此前仍會由政府軍確保喀布爾安全。昨有消息稱，塔利班二號人物巴拉達爾(Mullah Abdul Ghani Baradar)據報將抵達喀布爾，塔利班談判代表則在總統府與當局商討權力交接，而阿國代表團同時亦在卡塔爾會晤塔利班。消息稱當局建議設立由前內政部長賈拉利(Ali Ahmad Jalali)領導的過渡政府，處理權力交接，未知塔利班會否接納。



居民棄車步行前往機場

塔利班兵臨城下，喀布爾大塞車，民眾爭相前往機場離境，或回家避難。有居民表示「有人索性棄車，步行前往機場」，另有人說「大家都趕返家中，擔心市內爆發戰事」。有當地官員指，全國所有邊境要道已被塔利班控制，喀布爾機場是唯一可離境地點。有美國官員稱，美方已先後增兵共5,000人，協助以直升機接載身處阿克巴汗區(Wazir Akbar Khan)的外交人員，到喀布爾機場撤走。CNN引述消息稱美方要求塔利班在美國完成撤僑前，不要開入喀布爾，國務卿布林肯否認，但稱一旦撤僑行動被干涉，美軍會果斷回應。英國、加拿大、德國及意大利等亦撤僑，北約稱外交人員暫留守協助機場運作。



自美軍撤走後，塔利班以勢如破竹姿態，於短短約一周攻陷全國，速度之快是華府意料之外。塔利班周日進攻喀布爾以外最後一個省會、第五大城市賈拉拉巴德時，政府軍不戰而降，未見衝突，其早前攻佔當地多個城市時，亦如入無人之境。美聯社指塔利班重掌阿富汗，代表西方國家花了20年重塑阿富汗、美國及北約耗資最少800億美元(約6,240億港元)打造阿富汗軍隊的計劃，心機白費。