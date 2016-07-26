放寬限制 分階段擴大 觀光暫不適用 韓下月起部分入境者免隔離

隨著新冠肺炎疫情逐漸穩定，各國的出入境限制陸續放寬，南韓保健福祉部日前宣布，下月1日起將容許部分已於外國接種新冠疫苗的入境者，申請豁免2周隔離檢疫。當局周四補充稱暫不包括觀光客，但會考慮國內需求，分階段逐步擴大免除隔離申請適用對象。

南韓認可的疫苗包括輝瑞、強生、莫德納、阿斯利康、印度版的阿斯利康疫苗Covishield、中國國藥及科興等獲世衛認可的疫苗。完成接種定義為在同一國家或地區完成疫苗建議施打次數後2周，並建議在入境南韓的一周前提出申請。



暫僅限商務學術等入境者

但申請入境後豁免隔離是有限制的。中央應急處置本部社會戰略組組長朴映萊周四表示，可申請免除隔離的僅限以商務、學術、公益或探訪直系親屬為目的入境者。韓方審查時將考慮各國疫情現狀，來自變種病毒疫情嚴重地區者，將不會獲發免除隔離許可，以本月為例，來自南非、巴西、智利等13國的入境者，不能申請免除隔離。



日本下月推「疫苗護照」

另外，日本內閣官房長官加藤勝信周四表示，當局正研究發行證明已接種疫苗的「疫苗護照」，計劃下月下旬發行紙本，之後研究數碼版。「疫苗護照」正式名稱為「新型冠狀病毒疫苗接種證明書」，為免在國內引發歧視爭議，主要供有意出國人士使用，對象為持有護照與機票的民眾，由負責接種的地方政府發行紙本證明，將包括姓名、國籍、機票號碼、疫苗接種日期等日英雙語資訊。各界亦關注下月舉行的東京奧運，日本厚生勞動大臣田村憲久周四表示，若東京都疫情在奧運期間再擴大，政府仍應該發布緊急狀態。

此前政府先後對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」並一度延長，料可如期於本周日解除，其中東京都等7地，將轉為實施次一級的「防止蔓延等重點措施」，暫定至下月11日。