政府同意委任前政務官唐智強明年起任VTC執行幹事

職業訓練局(VTC)公布，政府同意委任前政務官唐智強由明年1月1日起新任執行幹事。VTC主席戴澤棠指，唐富公共行政經驗，對方對本地專才教育發展有清晰願景，是理想人選，又感謝將於年底退任的現任執行幹事尤曾家麗，為VTC貢獻良多。

唐智強1987年加入政務職係，退休前出任運輸及房屋局常任秘書長/房屋署署長，今年1月15日已展開退休前休假。他亦曾在多個政府決策局及部門服務，包括環境局常任秘書長/環境保護署署長、勞工處處長等；亦有駐外經驗，包括曾在港駐華盛頓、多倫多經貿辦事處等。戴澤棠指，唐逾30年公共行政經驗，有卓越領導及管理才能，掌握社會人力及持續發展未來方向，亦對本港職業專才教育發展有清晰願景，對培育年輕人工作充滿熱誠是理想人選，有助培育人才並推動社會及經濟發展。

戴澤棠感謝將退任的尤曾家麗多年貢獻，包括策導國際廚藝學院(ICI)和高等教育科技學院(THEi)新校舍，讓學生在專業環境學習等。