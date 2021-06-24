政府收回東涌294幅私人地建公屋 1550個單位料2028年入伙

地政總署今日根據《收回土地條例》、《道路(工程、使用及補償)條例》及《水污染管制(排污設備)規例》，張貼收回土地公告及徵用土地公告，以進行東涌新市鎮擴展計劃的第46區公營房屋發展，以及其他設施和基礎建設工程。

政府將收回294幅私人土地，涉及面積約4.94公頃，以及徵用被一個墳墓所佔用的土地，涉及面積約22.6平方米。上述土地將於公告張貼後3個月，即今年9月25日，歸還或轉歸政府所有。政府會與相關土地業權人，以及受影響的住戶和業務經營者保持緊密溝通，妥善處理他們的補償及安置事宜。

東涌第46區地盤總面積約1.1公頃，將以地積比率5.4倍發展，擬議興建2座約40層高的住宅大樓，提供1,550個公營房屋單位，可容納人口約4,800人。全面落成後，將提供合共約1,550個單位，項目會提供零售設施約550平方米，以及康樂和綠化休憩設施等，預計首批公營房屋住戶可於2028年入伙。