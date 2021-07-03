政府斥3.5億元研電動渡輪 邊4條航線首先試行?

政府今年《財政預算案》提及，將預留3.5億元研究電動渡輪，並預計將於2023年作實測。環境局長黃錦星今日於立法會被問及有關工作最新進展，他指，正籌備4條港內渡輪航線作測試，並會全額資助營辦商建造電動渡輪和相關充電設備的費用，以及24個月試驗期內的營運、保養和維修開支。他預計，今年內將完成制定電動渡輪及充電設施的設計，稍後將就建造設備作公開招標，目標測試日子維持於2023年。

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4條港內渡輪航線包括：

1. 來往中環至尖沙咀航線，天星小輪營辦

2. 來往北角至紅磡航線，新渡輪營辦

3. 來往西灣河至觀塘航線，珊瑚海船務營辦

4. 行駛啟德、紅磡、尖沙咀、中環及西九龍的「水上的士」，富裕小輪營辦

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黃錦星又指，政府已成立跨部門工作小組，負責指定試驗計劃詳情、監督進度和評估表現等，並已聘請顧問設計電動渡輪及充電設施，以及協助準備建造電動渡輪的公開招標工作。另外亦邀請本地造船工程師及學者，參與制訂電動渡輪的設計方案。