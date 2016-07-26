稱政府架構重組與連任意願無關 林鄭：今屆政府任務是廣泛聽意見

政府被指計劃重建政府架構，當中會分柝運房局及政策局。特首林鄭月娥出席行會前被問到有關問題，表示政府準備重組政府架構的建議會交由下屆立法會討論，並由下屆政府考慮，強調與她本人是否有意願參選特首無關。

林鄭月娥解釋，歷屆政府都曾經提出政府架構改組的方案，但選出特首後要在3個月內做成是非常困難，惟目前立法會已回歸理性，「拉布」和「拖政府後腿」的情況已大大減退，如何透過政府改組，推動香港發展是不能迴避的議題。

她又指，現屆政府任期只剩下9個月，今屆政府的任務是廣泛聽意見，難以完成改組，因此會基於社會意見和「十四五」規劃為香港發展訂立的新方向，準備政府架構重組的前期工作，交由下屆政府考慮，及交由下屆立法會討論，否認與她是否有意願參選特首有關係。

林鄭：不久後就會安排第二輪區議員宣誓

對於上星期宣誓的港島區區議員中，有7名民主派議員被指宣誓有效性存疑，要提供額外資料。林鄭月娥稱，民政事務局長作為監誓人，會根據已掌握的資料，以及區議員申述作裁決，重申會按法律，檢視相關人士會否有不符合擁護效忠要求的行為。她又說，會先處理好首輪宣誓，讓大家看清楚法律基礎及做法，再盡快安排其他區議員宣誓，相信不久後就會安排第二輪宣誓。

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