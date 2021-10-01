政府檢壹傳媒多箱文件調查 鄧炳強：拘捕壹傳媒高層後社會回復平靜

政府今日派人到壹傳媒大樓，帶走大量文件及物品調查，據悉涉及會計和交易等文件。

有新聞片段拍攝到，壹傳媒大樓地下擺放了過百個紙箱，再由搬運工人搬上貨車，然後運走。

今年7月，財政司長陳茂波引用《公司條例》調查壹傳媒集團，獲委任的審查員陳錦榮日前說取得法庭手令進入大樓蒐證，會計文件、管理層開會記錄及交易文件等都在調查範圍之內。審查員將於半年內提交報告。

鄧炳強：《國安法》成功打擊「大老虎」黎智英

此外，保安局長鄧炳強在電台節目提到引用《港區國安法》拘捕多名壹傳媒高層後，社會回復平靜。鄧炳強：「主要『大老虎』黎智英被捕，另外與他相關的媒體現時準備清盤，如果一個媒體從事採訪絕對沒有問題，一定會保障新聞自由，但當你用媒體作為工具以勾結外國勢力、危害國家安全，這就不行。」

他又強調《基本法》和《港區國安法》均保障市民的發言權以及採訪權。

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