政府谷針｜被指佔用醫療資源 星未接種者染疫須自費治病

新加坡逾八成人已完成新冠肺炎疫苗接種，但當地近期的單日確診七天平均數，仍達約2,800宗。當局進一步谷針，周二宣布下月8日起，合乎資格但未打針的國民一旦染疫，須自付醫藥費。

《聯合早報》報道，當地衛生部指，目前政府為所有新加坡公民、永久居民及長期證件持有者，支付新冠醫藥費，從外地返國不久後確診的人士除外。但由於涉及深切治療的新冠病人，以未打針者佔多數，不成比例地加重醫療負擔，因此有上述決定。當局將給予已打一針人士寬限期，至下月31日，12歲以下等不符合接種條件的人士則不受影響。

深切治療床位使用率逾七成

衛生部長王乙康早前已透露考慮要沒打針人士自費醫病，他在前天的記者會稱，「醫院也不太想開帳單給冠病患者」，但政府須發出此重要信息，呼籲合資格人士打針。

疫情方面，新加坡周二新增3,397宗新症、當中逾3,200宗是社區病例、169宗來自外勞宿舍、6宗輸入個案。當地目前有1,700名新冠患者住院，其中140人在深切治療部留醫，深切治療病床使用率為72.4%。

另外，當地著名景點夜間野生動物園(Night Safari)，有4隻亞洲獅染疫，上周六出現咳嗽、打噴嚏及嗜睡徵狀，曾接觸確診的飼養員，園內共有3名飼養員染疫。

政府谷針｜被指佔用醫療資源 星未接種者染疫須自費治病