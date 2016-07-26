Am730
Am730
Am730
Am730
News
政府谷針｜被指佔用醫療資源 星未接種者染疫須自費治病
14 分前
#Hashtags
新冠肺炎新加坡谷針新冠疫苗
政府谷針｜被指佔用醫療資源 星未接種者染疫須自費治病
news-images
新加坡過去7天的新症平均數約2,800宗。 (路透社)
 news-images
新加坡政府宣布下月8日起，合乎資格但未打針者若染疫，須自付醫療費。(路透社)
 news-images
當地近日放寬措施，讓已接種疫苗者堂食可5人同桌，但只限同住者。(路透社)

新加坡逾八成人已完成新冠肺炎疫苗接種，但當地近期的單日確診七天平均數，仍達約2,800宗。當局進一步谷針，周二宣布下月8日起，合乎資格但未打針的國民一旦染疫，須自付醫藥費。

《聯合早報》報道，當地衛生部指，目前政府為所有新加坡公民、永久居民及長期證件持有者，支付新冠醫藥費，從外地返國不久後確診的人士除外。但由於涉及深切治療的新冠病人，以未打針者佔多數，不成比例地加重醫療負擔，因此有上述決定。當局將給予已打一針人士寬限期，至下月31日，12歲以下等不符合接種條件的人士則不受影響。

深切治療床位使用率逾七成

衛生部長王乙康早前已透露考慮要沒打針人士自費醫病，他在前天的記者會稱，「醫院也不太想開帳單給冠病患者」，但政府須發出此重要信息，呼籲合資格人士打針。

疫情方面，新加坡周二新增3,397宗新症、當中逾3,200宗是社區病例、169宗來自外勞宿舍、6宗輸入個案。當地目前有1,700名新冠患者住院，其中140人在深切治療部留醫，深切治療病床使用率為72.4%。

另外，當地著名景點夜間野生動物園(Night Safari)，有4隻亞洲獅染疫，上周六出現咳嗽、打噴嚏及嗜睡徵狀，曾接觸確診的飼養員，園內共有3名飼養員染疫。

政府谷針｜被指佔用醫療資源 星未接種者染疫須自費治病

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/政府谷針｜被指佔用醫療資源-星未接種者染疫須自費治病-292507
#Hashtags
新冠肺炎新加坡谷針新冠疫苗
Am730

涉接待蔡展鵬按摩院 4人被控管理經營 明年4月開審

菜價推動｜去年9月以來最高 內地上月通脹1.5%

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
涉接待蔡展鵬按摩院 4人被控管理經營 明年4月開審
Am730
Am730
菜價推動｜去年9月以來最高 內地上月通脹1.5%
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多