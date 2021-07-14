政治正確｜朱古力餅叫Negrita涉歧視非裔 雀巢改名

雀巢(Nestle)周三公布將為該公司在智利銷售的一款朱古力餅改名，因為擔心舊名稱可能在文化上「有不妥之處」。

雀巢稱，已在智利市場60年的Negrita將改名為Chokita，符合「尊重和非歧視文化」。

球星涉種族歧視被罰

Negrita是一種被朱古力包住、中間是雲呢拿cream的夾餅，名稱原意為「小黑人」，但烏拉圭足球明星Edinson Cavani近日因使用稱呼男性的Negrito一詞，涉種族歧視而被罰。Cavani本人以及西班牙語言機構均澄清，稱並無歧視之意，但他仍然遭罰。

Negrito或negrita一詞，跟稱呼男性的gordo(胖子)或女性的gorda一樣，在部分拉丁美洲國家普遍被用來表達親暱，對象不限非裔或肥胖的人。

雀巢指出，「鑑於對各品牌及它們所使用的視覺語言在刻板印象或文化表徵方面的意識不斷提高，公司在辨識出可能被認為不恰當的概念後」，決定更改產品名稱。