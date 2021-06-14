救救地球｜海水升溫致土耳其受「海鼻涕」侵襲 科學家以益菌清除

土耳其海面近日出現俗稱「海鼻涕」(sea snot)的海洋黏液，若持續不退，可能引起生態危機，專家指其出現，與海洋溫度上升有關。科學家近日以自然環境中有益的海洋細菌加以分解，初步研究發現，可將海洋黏液清除。

當局已批准伊斯坦布爾大學海洋生物學系教授阿爾圖(Gulsen Altug)團隊展開相關研究。該團隊在伊斯坦布爾雅尼卡皮區(Yenikapi)的港口做實驗，以代謝特性適於分解海洋黏液的本地細菌，每天早、晚對海面圍欄裡的黏液投放。

對海鼻涕多次投放細菌

阿爾圖表示，本月8日開始在受控條件下展開研究並蒐集樣本，「我們把過去20年來從海洋中分離出來的本地細菌分離株，投放到黏液覆蓋的海面上」，第一次投放就將海面上的黏液分布有效稀釋，10日第2次投放，11日第3次投放後，黏液稀釋得更明顯，到12日幾乎都清除。13日早上投放後，晚上就毋須再做，因為已沒有黏液。

阿爾圖說，黏液沒有沉入海底，團隊也不擔心投放的菌種會對海洋造成傷害。這種細菌會抑制環境中的致病細菌、對提供養份的有機物質分解，它們在正常情況下會分解海裡的葉子、死去的生物體和廢棄物，促進海洋生態系統循環。

恐珊瑚侷死

專家指，全球暖化、風平浪靜和污染導致海水升溫，微藻類浮游生物過度生長，令土耳其對開的馬爾馬拉海(Marmara)出現海洋黏液。數月以來，漁民一直對此提出警告，海洋生物學家4月時發現，約30米深海床的珊瑚也被黏液覆蓋，恐導致珊瑚侷死，部分沿海城鎮則有魚群死亡。

土耳其海面並非首次被海洋黏液覆蓋，但今年達到前所未有的規模。馬爾馬拉海之外，黑海和愛琴海也有相同情況。在土耳其，除了伊斯坦布爾，毗鄰的5個省也受影響。