救救地球｜馬來西亞白頂礁鯊患皮膚病 專家調查病因：疑與海洋暖化有關

海洋生物學家正在馬來西亞調查白頂礁鯊(whitetip reef shark)患皮膚病的原因，初步發現，可能與海洋升溫有關。

白頂礁鯊(學名：Triaenodon obesus，灰三齒鯊)有著顯眼的白色鰭尖，白天通常在珊瑚礁旁歇息，很多潛水愛好者會注意到牠們，一到了夜晚，牠們就會活動、四處覓食，小魚等是其獵物。

有水底攝影師在婆羅洲(Borneo)北部沙巴外海拍到一條白頂礁鯊的頭部出現斑點和病變，照片4月在社交網廣傳。不久後，附近潛水勝地西巴丹(Sipadan)的潛水業者，以及來自沙巴的大學、政府與保育團體的專家團隊，在白頂礁鯊群裡陸續觀察到同樣的皮膚病。

鯊魚在保護區生病

專家團隊嘗試判斷皮膚病起因，發現西巴丹5月的海水表面溫度達到攝氏29.5度，較1985年高1度。保育團體「珊瑚礁守護者」(Reef Guardian)資深海洋生物學家斯皮吉(Davids Austin Spiji)表示：「我們幾乎可以斷定海洋暖化，是造成西巴丹白頂礁鯊生病的原因之一。」他排除是周邊人為造成，因為西巴丹是海洋保護區，禁止捕魚，附近亦沒有民居或工業設施。

珊瑚白化同時發生

馬來西亞博特拉大學(Universiti Putra Malaysia)水生動物研究教授穆罕默德．丁恩(Mohamed Shariff Mohamed Din)指，發現白頂礁鯊患皮膚病的同時，當地也有珊瑚白化，「我們不能忽視因溫度升高所產生的改變」。

但團隊尚未完成相關的科學研究，馬來西亞沙巴大學婆羅洲海洋研究所學者曼加里－松本(Mabel Manjaji-Matsumoto)表示，團隊上月嘗試捕捉一些白頂礁鯊來採集研究樣本但不成功，下月會再試一次，她說，如果能取得樣本，就能找出病變原因。