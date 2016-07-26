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教協成立48年 現約9.5萬會員
4 小時前
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教協工會香港專業教育人員協會立法會議員林鄭月娥選委會
教協成立48年 現約9.5萬會員

1973年由已故前立法局議員司徒華擔任首任會長的教協，至今擁有約9.5萬名會員。其宗旨除作為專業團體和工會外，亦包括促進民主公義。歷年來教協一直積極參與社運捍衛同業權益，包括七十年代調整文憑教師薪酬架構事件、近年反國民教育科和在2014年「佔領中環」、前年反修例風波期間提出教師罷課等。

此外，教協亦有在非教育範疇的政治議題上發聲，立法會教育界議席自立法局年代成立以來，議席一直由教協穩坐，選舉委員會教育界議席亦幾近全數為教協代表，連特首候選人都要去拜票。2018年，特首林鄭月娥出席教協45周年會慶酒會，是首名赴會的特首，當時她形容出席是理所當然、作為特首的應有之義。可是自前年反修例風波後，教協與政府的關係開始走下坡，更曾被教育局批評沒有教導及勸止師生在反修例期間的不法行為，反而推波助瀾。

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林鄭月娥(左三)2018年出席教協45周年會慶酒會。(資料圖片)
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據教協以往的公布，旺角好望角大廈超市和服務中心、中僑商業大廈的總會址，以及灣仔永德大廈的服務中心和地舖，均是教協的自置物業，而荃灣的服務中心則是租用。教協今年亦花近6,000萬元，購入新蒲崗萬廸廣場舖位，其餘收入則包括其開辦的超市、訂購服務和綜合服務等營利產業。此外，將軍澳教協中心去年尾突遭地政總署收回，以回復原有非牟利幼稚園用途。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/教協成立48年-現約9-5萬會員-279838
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