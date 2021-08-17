教協民陣解散 鄧炳強：最多減低罪孽不會「一筆勾銷」

教協及民陣近日相繼自行宣布解散。保安局長鄧炳強在立法會回應，指留意到有關組織先後解散，但如任何組織違法，尤其違反《港區國安法》，或者宣揚暴力，與外國組織有不尋常的金錢交易，警方會追查他們有否違反現行的法律，強調不會因解散而「一筆勾銷」，解散最多可視為減低罪孽。

鄧炳強解釋，犯罪組織需要受到法律制裁，惟教協，民陣等組織自行解散，無法再做危害社會行為，對社會傷害較低，「罪孽」亦相對減少了。至於會否從輕發落，例如不使用《港區國安法》控告或被控告人士相對較少，他稱會跟從證據行事，有證據就會告，不會因團體解散而不作控告，重申最多只是犯罪團體的「為害較少」及「罪孽較輕」。

被問到多個團體舉報支聯會，局方對事件的跟進及回應，鄧炳強指當局對於任何舉報，會作出公平公正，全面性的調查，即使是沒有被舉報的組織，如發現有違法行為，局方亦會作出調查及處分。

相關新聞：

七一刺警｜警拘4港大生涉宣揚恐怖主義 指讚揚美化施襲者

民陣解散｜成員團體一致議決即日生效 秘書處無法運作無奈解散

教協宣布解散 稱感巨大壓力看不到前景