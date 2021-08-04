教協網站下架過往製作教材 外判書店變會員服務櫃檯

政府宣布與教協終止工作關係，教協表示已把所有過往製作的教材從網站下架。此外，位於旺角會所，原以外判方式獨立營運的書店，已於6月底結業，原址將改為會員服務櫃檯及職員辦事處 。

教協指，將繼續推動中史、國情和文化工作，培養家國情懷，為落實這目標，教協中史文化工作組正籌備中史及文化書目，讓老師參考，日後亦會在教協會所發售相關書籍，稍後工作組亦會舉辦其他中史及文化相關的活動。

將聚焦教育專業和權益的工作

教協表示將繼續根據理事會於本月3日公布的決議行事，即「今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的福利服務。」

教育局長楊潤雄昨日向全港教師發信，促請教師審慎考慮教協近年的言行，深思教協是否真正能代表自己，又指相信教師所需的資訊、服務及協助，並非只有教協可以提供。他指以投訴為例，教協轉介的個案並不會得到特別處理，又指局方一視同仁處理直接與教育局聯絡、或由其他人士或組織轉介的個案。

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