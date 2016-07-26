教協解散｜教協超市今續現購物人龍 會員：唯有穿黑衫排隊

成立48年的香港教育專業人員協會(教協)宣布解散，而在教協的會址，昨日開始有大批市民或會員到場購物，直到今日仍有不少市民或會員到場購物，以表達支持。在教協銅鑼灣的活動中心購物部，中午時現場人龍一度伸延至樓下；至於在教協位於旺角的超市樓下，今早仍然大排長龍，人龍從街頭排到街尾再折返，有職員拿著指示牌，告知會員龍尾的位置。

有教協榮休會員向傳媒表示無奈，認為現在可以做的只是穿黑衫排隊購物：「很無奈，我可以做的就是穿黑衫。教協今次的決定是一種人身保護，是保護九萬多個會員。他們先恫嚇你，很無奈，我們這麼多人，大家束手無策，只能來排下隊。」

由已故支聯會創會主席司徒華等成員創立的教協，近日先後被內地官媒發文批評「毒瘤」及被教育局中止合作，教協昨日表示，感到巨大壓力，在無法化解危機下，決定宣布解散。

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