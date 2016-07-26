教協解散｜教聯會長稱得大於失 斥話散就散決定兒戲

48年歷史的教協昨宣布解散，教協會長馮偉華坦言承受莫大壓力，形容是艱難和無奈的決定。教聯會長黃均瑜對決定感到錯愕，並指教協屬於龐大組織，有別於「香港眾志」等小型團體，認為教協「話散就散」的決定兒戲，質疑為何出此下策，對會員造成影響。

但黃均瑜認為，教協解散對教育界影響「得大於失」，尤其在爭取權益方面帶起負面作用。黃續指，教協一直被詬病以政治凌駕專業，例如政府大力推動新冠疫苗接種，是教育界感到理所當然的事，但教協竟帶頭反對。翻查資料，教協曾發出公開信指，不反對教師列入疫苗優先接種群組，但要求政府切勿強迫教師打針，例如將教師接種率與學校復課掛勾。

提議總辭取代解散

黃均瑜指，教協從來沒有交代清出何謂龐大壓力，認為最多只是理事會感到壓力，會員不會感受到壓力，又謂若教協從此不參與政治，只專注於教師權益和福利，黃看不到為何會無法生存，強調教協承受的法律風險只是理事會的問題，提議理事會大可選擇總辭，讓新人頂上繼續處理會務。

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