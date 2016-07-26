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教協解散｜新華社：咎由自取 涉嫌違法行為不能一筆勾銷
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教協解散新華社咎由自取違法一筆勾銷
教協解散｜新華社：咎由自取 涉嫌違法行為不能一筆勾銷
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教協宣布啟動解散程序，新華社指是咎由自取，涉嫌違法行為不能一筆勾銷。(資料圖片)

有48年歷史的教協昨宣布啟動解散程序。新華社發表文章，批評教協解散完全是咎由自取，認為香港教育迎來重回正軌的歷史契機。

文章形容教協長期從事反中亂港活動，以「教師組織」名義，縱「獨」煽暴、禍亂香港，淪落到今時今日「山窮水盡」「作鳥獸散」般田地，完全是咎由自取，現時宣布解散，對於香港社會、家長和學生而言，可算是一件盼望已久，大快人心的好事，香港教育總算可以放下沉重包袱。

執法部門應秉公執法依法調查

文章認為，教協長期以來政治掛帥，不僅將政治滲入校園，傳播「有毒」思想，騎劫整個教育界，更明目張膽地參與一系列反中亂港政治活動，為亂港惡行搖旗吶喊、推波助瀾，給香港教育以及整個社會帶來莫大破壞。

文章又指，教協現時雖然自行解散，但不能一筆勾銷曾經涉嫌的違法行為，香港有關執法部門都應秉公執法、依法調查，讓不法之舉受到應有懲罰，又指香港教育正本清源是一項刮骨療毒的系統工程，剷除教協這顆「毒瘤」正是撥亂反正的關鍵一步。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/教協解散｜新華社：咎由自取-涉嫌違法行為不能一筆勾銷-279907
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