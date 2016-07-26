教協解散｜會章要求三分二會員贊成 教協或修改條文處理

48年歷史的教協昨宣布啟動解散程序，惟其會章訂明，必須有全體合資格會員的三分之二或以上，以不記名方式投票同意才能解散。若按教協現時93,975名會員計算，必須取得最少62,023人投投票贊成才能通過解散程序。據了解，教協或修改會章相關條文，處理投票人數的問題。

另外，解散需要處理的還有資產分配，教協昨指資產餘款將向員工發放特惠金。根據教協公布的財政情況，截至2019年12月31日，該會擁有的非流動資產凈值達8,258萬元，當中物業佔逾九成，包括在旺角好望角大廈、中僑大廈及銅鑼灣永德大廈的自置物業。教協會章訂明，該會解散時，扣除所欠的合法債項後，餘款將由合格會員平均分配，或依照會員代表大會決定如何處理，這些代表現時有3,111名，以學校為單位，由校內的老師互選產生。



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