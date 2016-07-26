教協解散｜歷年教育界議席零斷纜 48載風雨屢參與民運

1973年創立的香港教育專業人員協會，近年積極參與民主運動而屢被建制派及內地抨擊，最終今日曲終人散，宣布啟動解散程序。由已故的支聯會前主席、葛量洪校友會觀塘學校前校長司徒華創立，教協代表本港大學、中小學及幼稚園教師，解散前會員人數達9.5萬人。教協一向政治立場鮮明，自1985年港英政府立法局設教育界議席，並由司徒華當選出任後，教協在立法局及立法會的議席多年來從未斷纜，先後由前會長張文光及現任副會長葉建源當選，至去年民主派總辭，議席才懸空至今。

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教協成立初期已積極參與社運，上世紀70年代初港英政府調整文憑教師薪酬架構，引起大批文憑教師不滿。教協與其他教育人員團體遂於1972年7月發動遊行，惟未被港英政府理會，雙方更於翌月談判破裂，並於翌年發動三次罷工，最終迫使政府讓步。

極力反對23條、國教科

主權移交後，教協積極參與教育改革及反對23條立法，至2012年梁振英政府推行德育及國民教育科，被社會批評「洗腦」灌輸愛國情感，惹起強烈反對，教協與前學民思潮等約20個團體組成「民間反對國民教育科大聯盟」，並於同年7月底發起大遊行，有近10萬人參與遊行，梁振英政府最終於9月宣布不會強推國教科，改由辦學團體自行決定是否開辦課程。

曾與林鄭政府「破冰」

林鄭月娥參選2017年特首選舉，曾與另外兩名候選人曾俊華和胡國興出席教協舉辦的論壇，當選後亦曾到教協會見選委「拜票」，馮偉華及葉建源均有出。林鄭當選翌年更出席教協45周年酒會任主禮嘉賓，被外界視為關係「破冰」，她致詞時稱出席是「行政長官應有之義」，並形容教協目標為香港提供優質教育，期望與教協「攜手」為下一代服務。惟自2019年反修例風波後，多名教師被釘牌，教協連番與政府隔空開火，兩者關係再度破裂，至今年教育局與教協「割席」，再被內媒砲轟，詳見下稿。

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