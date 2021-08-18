教協解散｜降低解散門檻 周六召開大會修改會章

教協早前宣布解散，惟會章要求需要全體成員的三分之二贊成，才能通過解散動議。教協去信全體會員，公布本周六(28日)將召開特別會員大會，修改有關解散的會章決議，改以約3,000名會員代表中，出席大會的三分之二人數贊成便能通過解散。

根據動議，教協擬將秘密投票表決的規定，由原來「全體及格會員三分之二或以上」，修訂為「會員代表大會或特別會員代表大會，出席及格會員代表三分之二或以上」。本年度有約3,000名經選舉選出的會員代表，將有權出席大會及表決修章，其他會員未能列席。根據章程，當日只要有80人出席，並在決議投票時經半數人同意便能通過修章，下一步才能決議解散。據悉，周六不會進行解散投票，料將擇日再召開特別會員代表大會表決。

若拒絕解散後果是「摧毀性」

公告提及，決定解散為「有《蘋果日報》前車之鑑」，並稱退出支聯會、職工盟等行動未能化解危機。公告提出，教協接獲可靠消息證實，不同政府部門已展開調查，認為拒絕解散的結果極可能是拘捕和凍結資產，形容後果是「摧毀性」，屆時將無法支薪給約200名員工，商業合作夥伴要被逼停業，或收不到貨款而蒙受重大損失，在慎重商議後一致決定解散。

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