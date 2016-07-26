教協解散 官媒續批咎由自取 逾6萬人同意始成事 擬修章

擁48年歷史的香港教育專業人員協會(教協)，周二(10日)宣布啟動解散程序，但會章訂明要逾三分二會員同意才能成事。會長馮偉華向傳媒承認，要有6萬人投票同意不可行，將修章降低投票門檻。解散在即，但官媒昨續批評決定是咎由自取，並指不等於過往涉違法行為可一筆勾銷，促執法部門依法調查。另一教育團體教聯會則指，將加強服務和支援，但承認短期內難達教協規模。

馮偉華前日在記者會上，表示會按會章及相關法例處理解散安排，並將召開特別會員大會。按教協會章，要有最少三分二合格會員以不記名方式投同意票，工會才能解散。以目前近9.4萬名會員計算，即最少要6.2萬人投票贊成才能解散。馮偉華稱，將召開特別會員大會改章程，直言「要三分二會員投票基本上不可行」。



超市連續兩日現長龍

在公布解散決定後，教協銅鑼灣和旺角的超市連續兩日大排長龍，職員要派籌分流、限制每人購物半小時，至下午更已派完所有籌號。有教師會員對決定感可惜，稱將失去可集中購買文具和教學用品的地方，但只能無奈接受。

上月底曾撰文炮轟教協的官媒《人民日報》和新華社，昨在教協宣布解散決定後繼續發表評論文章。其中《人民日報》文章提到，教協「自導自演的戲碼」終迎來結局，已被徹底「掃進歷史垃圾堆」，又指解散不等於一筆勾銷。新華社的評論就指，教協長年以教師組織名義「禍港」，淪落到今時今日「山窮水盡」、「作鳥獸散」般田地是咎由自取，並促執法部門調查教協曾涉的違法行為，指剷除教協這顆「毒瘤」是撥亂反正關鍵一步。

另外，教聯會會長黃均瑜則指，解散教協決定突然及令人錯愕，惟指教協過往行為對教育界產生負面形象，解散對業界得大於失。他透露，教聯會已加強支援教師求助個案，數月前亦已成立新工會，將因應最新情況作部署，但坦言短時間內難達教協服務規模。他指，教師或會因失去教協而感不便及投訴無門，教聯會希望盡力提供協助，惟強調不會沒原則地支持每宗專業失德求助個案。