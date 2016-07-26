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教協解散 無法化解危機 歷48年畫句號
4 小時前
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教協解散 無法化解危機 歷48年畫句號
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馮偉華(前排右四)與身旁的教協副會長葉建源等20人，昨召開記者會公布解散決定。(蘇文傑攝)

有48年歷史的香港專業教育人員協會(教協)昨宣布解散，會長馮偉華解釋近年社會、經濟和政治環境急劇變化，惟幾經努力仍未能找出可化解危機的方案，理事會前晚(9日)一致通過解散，形容這個是艱難和無奈的決定。教協即日起停止參與和評論公共政策，日後會銷毀所有會員資料，超市和醫務中心等服務亦預計不遲於年底結束。教育局指不評論教協最新決定，強調會繼續與名副其實的教育專業團體合作。
 

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大部分零售服務短期內繼續運作。(蘇文傑攝)

作為全港最大單一行業工會的教協，上月30日被新華社和《人民日報》發表文章，批評是「毒瘤」、必須剷除，翌日更被教育局中止所有合作關係。在緊接的十多日，教協先後退出職工盟及國際教育組織、向全體會員發信表明今後只聚焦教育專業和權益工作，又成立中國歷史文化工作組及移除以往製作的教材，希望表達出教協將重新定位，惟最終仍是解散收場。


情況惡劣 看不見前景
馮偉華昨聯同約二十名教協理事會見傳媒，交代「解散」原因及善後安排，他指今次決定突然，在過去一星期的形勢仍沒有改善，所有批評仍來自四方八面，「只能說我們上星期的努力沒有用，所以只可作出解散的決定。」他形容，要把具48年歷史的教協畫上句號是一個極大的遺憾，但指出教協過去一直有努力尋找可延續會務運作的方法，惜最終找不到可化解危機的方案，由於情況惡劣、看不見前景，理事會在經過慎重和深思熟慮的考慮後，作出這個無奈、艱難和痛心的決定，希望會員理解。對於解散是否能減低教協理事的法律風險及公眾意見，馮偉華指不會評論，強調教協多年來都是秉持已故創辦人司徒華的理念，其餘就交由會員和公眾評價。他又代表整個理事會，向與教協同行數十載的會員致謝，希望他們能繼續在各自的崗位上，為教育事業作出貢獻。


遣散逾200職員 
醫務中心料年底前停運
教協已即時啟動解散程序，包括盡快召開特別會員大會、遣散逾200名職員、與合作商戶妥善結束合作和出售教協物業等，如有餘額將向被遣散員工發放特惠補償金。教協現時在旺角、銅鑼灣和荃灣的會所，購物服務將暫時繼續，惟在售出所有存貨後會結束營運，電器訂購亦已停止接受新訂單，醫務中心則預計年底前停止運作，同時會出售旗下物業資產。教協權益及投訴部亦不再接受新個案，在完成現有個案後將銷毀全數會員資料，為被投訴教師提供支援的法律訟訴基金亦會停止運作。


教育局：與名副其實教育專業合作
上月底中止與教協合作的教育局表示，不評論教協最新決定，強調其最新發展對教育局的工作絕無影響，局方會繼續與名副其實的教育專業團體通力合作，以及致力與前線校長和教師保持溝通並提供支援。會員吳先生對教協因政治事件而解散感可惜，認為許多福利和課程將隨之消失。另一會員何先生認為，教協都是幫教師，現決定解散很浪費。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/教協解散-無法化解危機-歷48年畫句號-279837
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