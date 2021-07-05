教宗：與中國交手不容易但不應放棄對話

教宗方濟各(Pope Francis)再為《中梵主教任命協議》辯護，認為不應該放棄與中國對話。

方濟各接受西班牙人民廣播網(COPE)訪問，他把梵諦岡與中共的對話，比喻為冷戰時期梵蒂岡與東歐國家的對話，最終成功為當地教會爭取更多自由。他形容與中國交手不容易，但認為不應該放棄對話，成功取得主教任命權的實質成果，雖然進程緩慢，亦可能會在對話中受騙和犯錯，但不能封閉思想和放棄對話。

梵蒂岡2018年與北京就主教任命問題達成臨時協議，容許教宗在任命中國主教有最終決定權，做法惹起爭議，保守派天主教團體尤其反對。協議在去年10月再延長多2年。

教宗：從未想過辭職

84歲的方濟各於7月4日因大腸炎住院開刀，手術 10天後出院。方濟各也在訪問中表示，辭職的念頭「從來沒有在我腦中閃過」。

被問到現在感覺如何，方濟各笑說：「我還活著。」

方濟各說，梵蒂岡醫院的一名護理師勸告他開刀，不要一直依賴抗生素，這個建議「救了我一命」。他又提到，現在甚麼都可以吃，這在之前根本不可能。現在還必須服用手術後藥物，因為現在大腸少了33厘米，除此之外，生活一切正常。

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