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教局增設93篇文言供學校使用　楊潤雄：李白《靜夜思》助培養國家觀念
1 小時前
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教局增設93篇文言供學校使用　楊潤雄：李白《靜夜思》助培養國家觀念
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楊潤雄fb表示，為幫助中小學生學好中文，教育局今年增設了93篇經典文言篇章。(楊潤雄fb圖)

教育局長楊潤雄在fb發文，表示為幫助中小學生學好中文，教育局今年增設了93篇經典文言篇章，供學校使用。他指，語言及表達方式可能隨時代演變，但不少中華名句傳頌至今仍為經典，在語言文學及個人修養等方面起著正面作用，值得反覆誦讀。他又選取詩人李白《靜夜思》中「舉頭望明月，低頭思故鄉」的名句分享，指雖然只是片言隻語，但言簡意賅，能讓小朋友體會到古人思鄉情切，並培養出自己的國家觀念，香港情懷。

楊潤雄又指，局方剛剛更推出了中華經典名句推廣活動2021/22，從篇章中選取40則經典名句，涵蓋「自強自勵」、「學貴有方」、「心安自適」、「孝親思報」、「友愛長存」、「情深繾綣」、「物各有情」、「客途思歸」、「顧念民生」及「愛國情懷」十個主題，可說是「經典中的經典」，方便老師因應學生的不同學習階段加入課程或設計活動。

李白為中國唐朝大詩人，《靜夜思》就是他其中一篇名作。詩中講述主人翁在床前看見月光，產生了地上結霜的想像，因而思念自己的故鄉。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/教局增設93篇文言供學校使用　楊潤雄：李白《靜夜思》助培養國家觀念-289594
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