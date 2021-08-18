教局完成幼稚園教育計劃檢討 幼師薪級無得變

教育局完成檢討幼稚園教育計劃，當中認為設立「強制性幼稚園教師薪級表」並不可行，因此會維持現有薪酬安排。

教育局指，現時幼稚園在當局的計劃下，能夠靈活調撥資源，共聘請約1,000名額外教師，如果推行強制性的薪級表，並與政府資助掛鈎，基本上是採用類似資助中小學的做法，做法包含多個互有關連的部分，包括由教育局核准班級數目及教師編制，將造成「超額教師」問題，隨着學生人口下降，問題會更趨嚴重。在善用公帑的大前提下，幼稚園取錄插班生必須善用空置學額，學校的收生彈性及家長選擇亦會減少。

教育局表示，未來會從多方面支援幼稚園持續發展，包括在新學年起為資深教師及有志晉升者，提供較長期及有系統的培訓課程，並為參加者提供代課教師津貼；提供一筆過津貼，助學校推行校本培訓計劃，成功申請的學校，可獲10萬至20萬元的津貼。幫助幼稚園改善校舍環境，增加200個校舍裝修津貼申請名額等，及將學費減免上限由第75個百分點，提升至第100個百分位數。