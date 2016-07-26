教聯會調查：86%教師推行國安教育感困難 倡特設職位統籌
1 小時前
教聯會調查：86%教師推行國安教育感困難 倡特設職位統籌
《港區國安法》實施超過一年，教聯會調查發現，86%教師對於在校推行國安教育感到困難，當中56%指缺乏相關資源、48%稱自己未掌握相關知識。教聯會建議，教育局增設主任級或以上的職位，專責統籌推廣國安課程及活動。
教聯會本月訪問315名教師，發現包括95名小學教師、122名小學教師，其餘為幼稚園及特殊學校老師，發現過半教師感到本學年校內舉行的國慶活動較往年隆重，但只有不足三成表示對教授國安相關課題有信心。
倡成立團隊編寫教材
教聯會認為，國安教育涉獵範圍甚廣，若負責老師需要兼顧其他範疇的職務，會增加教授難道，因此建議增設主任級或以上的職位，專責統籌相關事項，並成立跨專業團隊共同編寫國安教材。
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