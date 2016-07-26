教育局擬濕地公園毗鄰建內地課程學校 主要收非本地學生

教育局計劃興建開辦內地課程的學校，開設不少於900個學額，主要須取錄非本地學生，目標為內地來港學童日後返回內地時，可以融入內地教育制度。當局選址天水圍第112區毗鄰香港濕地公園建校，佔地約8,608平方米。

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教育局指，近年內地已成為本港外來直接投資的最大來源地，而內地公司在香港設立地區總部、或辦事處的數目，亦為境外公司中最多，但本港至今仍沒有開辦內地課程的中學或小學。當局指，來自內地家庭的子女來港就讀數年後，如欲返回內地升學，難以重新融入內地的教育系統，預計期本港對內地課程學額的需求會日趨殷切。

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當局正就計劃邀請團隊表達意向，截止日期為9月30日，其後會視乎回應，邀請已表達意向並且符合有關要求的團體提交詳細的辦學計劃書，並㑹透過校舍分配委員會的公開及公平競逐機制，分配該幅位於天水圍的土地。當局強調，申請團體須承諾最終會提供12年小學及中學班級的內地課程，及將設有機制確保其內地課程具備質素，而學校取錄的學生須主要為非本地學生。