教資會頒2021傑出教學獎 主席唐家成：明年獎金由50萬提升至75萬元

教資會舉行2021年教資會傑出教學獎頒獎典禮，港大文學院人文學院藝術學系副教授官綺雲博士在「一般教學人員組別」獲獎；科大工學院機械及航空航天工程系助理教授Rhea Patricia Liem則在「新晉教學人員組別」獲獎。在得獎讚辭中，教資會讚揚官綺雲出「活學藝術史」策略，以具創意及成效的方式重新設計港大藝術學課程，亦向學生闡明藝術的社會角色和發展事業的機遇。Rhea Patricia Liem則在加入科大航空航天工程系以來，充滿熱誠的教學風格能引領學生專注學習，了解學生需要，對其學系以至工學院作出了重大貢獻和深遠影響。

隊伍組別方面，由城大社會及行為科學系副教授郭黎玉晶博士領導、「聯校心理健康推廣計劃」團隊獲得獎項，成員包括港大社會工作及社會行政學系教授黃富強、中大社會工作學系副教授陶兆銘博士、浸大社會工作系副教授潘佳雁博士及教大助理學生事務處處長梁美娟。讚辭指，團隊旨在提升學生的幸福感，以及豐富學生的正面學習經歷，實踐正向轉化教育理念，運用優勢為本及過程為本的方法，轉化學生的態度、價值觀及信念，推動他們發揮最高潛能，團隊的工作和服務已惠及超過1,100名職員和專業人士、約4,000名大學生及約1,500名社區人士。

教資會主席唐家成恭賀各得獎、入圍決賽和獲提名的教學人員，在過去一年疫情的挑戰下，優秀的教學人員仍繼續展現出對優質教學的熱情、投入和貢獻。教資會在教與學新常態，本年年初額外撥款1億6,500萬元，支持教資會資助大學推展虛擬教學的中長期策略性發展，鼓勵所有大學及教學人員善用這筆撥款，繼續追求卓越教學。他並宣布教資會將於明年把教資會傑出教學獎的獎金由現時的50萬元提高至75萬元，以表揚得獎者的成就，並為他們提供更多資源，支持他們就教與學作出別具意義的貢獻。