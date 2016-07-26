敲響警號 傳染力更勁或高15% 英湧現AY.4.2變種確診

英國目前新冠肺炎確診以變種病毒Delta為主，但從Delta演變而成的亞變種病毒AY.4.2的確診個案正增加，佔整體病例近10%。科學家指AY.4.2的傳染力較肆虐全球的Delta，或增加10%至15%，存活率也可能增加。

專家在7月發現AY.4.2，為從Delta演變的45個變種之一，有關變種影響了刺突蛋白，而刺突蛋白是病毒入侵人體細胞的媒介。英國《金融時報》稱，雖然不像Delta在今年初迅速在英國擴散，但AY.4.2個案呈快速上升趨勢。英國倫敦大學學院基因研究所所長Francois Balloux稱，有關初步證據若獲確認，AY.4.2有可能是疫情爆發以來最具傳染力的新冠病毒。他指，大家現階段應要提防，因為此病毒只有在英國呈擴散趨勢。美國亦錄得少數AY.4.2確診個案，丹麥也有出現，惟之後並未增加。Balloux認為，AY.4.2似乎會提升至「受調查的變種」，屆時世衛將以希臘字母為其取名，像Delta等變種病毒一樣。

英增近5萬確診 創解封3個月來新高

部分美國評論認為，英國確診個案、住院率和死亡率居高不下，或與AY.4.2有關，但英國科學家卻不認同。英國周一公布新增個案達49,156宗，是自該國7月解除防疫措施以來最高單日確診，亦是連續6天新增個案超過4萬宗，周日錄得45,140宗，而過去7天的確診較前一周上升16%。美國食品及藥物管理局前局長戈特利布周日在Twitter貼文稱，大家急須研究這種delta plus的變種病毒是否更具傳染力，或具有部分免疫逃脫特性。

英國專家則認為，AY.4.2或令情況變得困難，但不可以說它導致英國最近確診增加。專家同時指出，應避免使用令人混淆的「Delta plus」字眼，該名字之前已用來稱呼其他從Delta變種的病毒，它們有別於AY.4.2。

英揆約翰遜發言人表示，暫時無證據顯示AY.4.2更容易擴散，政府會密切觀察。約翰遜7月解除實施了逾1年、阻止疫情快速散播的防疫限制，包括在室內須戴口罩和保持社交距離。夜店和人群聚集場地也全面開放，民眾也毋須在家工作。

敲響警號 傳染力更勁或高15% 英湧現AY.4.2變種確診