整容歪風｜英國貪靚族驚現「異形臉」 良心整容醫生痛陳行內弊端

英國倫敦整容醫生哈里斯(Steven Harris)在Instagram(IG)貼出他一名姊妹過度整容後驚現「異形臉」(alien face)的電腦模擬照片，點出英國社會現今的整容歪風，就像異形臉那樣扭曲。

哈里斯在帖文中寫道，近年愈來愈多人去整容整出異形臉，全因整容醫生在IG等社交平台「排山倒海地」推廣告宣傳注射填充物(filler)整容技術所致。哈里斯指出，男男女女愈來愈多人變成異形臉，就是因為貪靚一族被「排山倒海的」過度整容正常化行為「洗腦」後的惡果。

貪靚一族被洗腦

哈里斯分析，貪靚一族每日被社交平台上各種各樣的畸形圖像洗腦、接受整容療程後對「自我」改變看法、沒有太多美學上的正確認知，以及太過在意自己外形上的不完美，加上整容行業監管不足、部分整容醫生「貪婪」、「賺錢至上」，結果造成了異形臉趨勢，這樣人工化的面容扭曲，會為接受整容手術的人帶來「身心上的傷害」。

他最後語重心長地呼籲同行保持專業操守，「作為醫生，責任是照顧(病人)為先，不要害人」。