整裝待發 渣馬周日開跑 跑手須通過核酸檢測獲發手帶

因疫情停辦及延期的渣打香港馬拉松，將於周日(24日)復辦實體賽事，今年約有1.85萬名選手參賽。大會指因防疫安排，跑手在領取選手包時須做核酸檢測，接受測試後即時戴上識別手帶至比賽後才可除下；部分組別跑手亦需分批起跑，對佩戴口罩亦有特定要求。另外，警方將會在周六晚起分階段於港九多處封路，呼籲出行市民最好預先計劃行程。

今年全馬及半馬賽事將依舊在尖沙咀彌敦道起步，而10公里賽事的起點則首次改至西隧九龍收費廣場，三項賽事均以維多利亞公園作終點。香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林(圓圖)表示，由於10公里賽事名額大減，不想只因數千人參加而額外封閉東區走廊。因應賽事防疫安排，除馬拉松、半馬拉松及10公里的精英組會於特定時間起步外，其餘跑手將採用流水式起步，每組約300人相隔數分鐘起跑。

大會：穿「香港加油」服裝無問題

香港田徑總會行政總監伍于豪指，大會會在起跑後50至100米及終點設置口罩棄置箱，跑手比賽期間可以不戴口罩，但起跑前及衝線後則需佩戴口罩。而在比賽開始前，大會亦會檢查跑手的號碼布、手帶及服裝，只要服裝不阻礙其他跑手比賽，大會對服裝的顏色及文字均沒有特別限制。高威林認為穿著「香港加油」的服裝沒有問題，但如果出現涉及或違《國安法》的「光時」標語或旗幟，則「唔關賽會事」。大會亦稱，歡迎圍觀的市民繼續為今屆的跑手加油打氣，但由於只有賽道和大會範圍內獲豁免社交限聚令，市民仍須遵守社交距離。

大會提醒，參賽者需在網上預約於21至23日到維園領取選手包及進行核酸檢測，而且領取選手包後，須戴上識別手帶至比賽後才可除下。跑手若需要寄存比賽後的更換衣物，須在領取選手包時一併寄存，比賽當日將不設寄存服務。



市民出行注意當日封路安排

為了迎接賽事， 港九多區多條道路將於周六晚11時30起，分階段實施臨時封路及改道措施起至周日下午1時半，其中包括汀九橋、西隧、彌敦道等主要幹道，超過230條巴士路線及40條小巴路線需改道、縮短或暫停服務，警方呼籲市民盡早計劃行程及當日乘搭公共交通工具。為方便參賽者前往起點，港鐵有8條鐵路綫的頭班車會在周日提早開出，其中屯馬綫及東鐵綫的最早頭班車於凌晨3時25分開出。



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