整頓娛樂圈 全面封殺違法失德藝人 中宣部：禁轉移陣地復出

內地接連發生轟動社會的藝人違法失德及「飯圈」瘋狂灑錢追星等事件，令當局整頓娛樂圈和粉絲圈之心更加堅決。中共中央宣傳部及國家廣播電視總局分別發出文娛領域綜合治理及加強文藝節目與人員管理的通知，其中中宣部強調，要加大對違法失德藝人的懲處，並禁止相關劣跡藝人轉移陣地復出，同時要禁止義務教育階段(小學至初中)未成年人參加偶像團組和線下應援活動。



官媒新華社昨報道，中宣部近日印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，批評天價片酬、「陰陽合同」及偷逃稅等，有以新方式死灰復燃跡象，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」(以男男愛情小說改編拍劇)之風等新問題迭出，還有一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對青少年產生不良影響，嚴重污染社會風氣，故中宣部會同有關部門在近期集中治理。



抵制懲戒涉事經理人公司

《通知》要求抵制天價片酬，嚴厲查處偷逃稅，並要提高行業准入門檻，嚴格執行演出經理人資格認證制度等，同時要加強職業道德委員會職能，積極展開道德評議，及時對違法失德人員和縱容違法失德行為的經理人公司、明星工作室作出抵制和聯合懲戒。

《通知》又提出，要嚴禁未成年人參加選秀類節目，亦要加強青少年思想道德教育和普法教育，以飯圈集資亂象、不良網貸等負面個案，加強警示教育作用，並要研究制定粉絲社群管理、經理人公司管理等監管規則。



不准播偶像養成類節目

國家廣電總局昨公布的《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》則細化中宣部要求，強調堅決不用「政治立場不正確、與黨和國家離心離德」、「違反法律法規、衝擊社會公平正義底線」及「違背公序良俗、言行失德失範」的人員，並禁止廣播電視機構和網絡視聽平台播出偶像養成類節目、明星子女參加的綜藝娛樂節目和真人騷；選秀類節目不得設置場外投票、打榜等環節，嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物等物質手段變相花錢投票。

有關內容還提到要嚴懲片酬違規、陰陽合同及偷逃稅，鼓勵演員和嘉賓參與公益節目；樹立正確審美觀，堅決杜絕「娘炮」(女人型)等畸形審美，同時要堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞私隱、負面熱點、低俗網紅、無底線審醜等。從業人員還須加強政治素質培養，節目主持人更須「持證上崗」。