整頓飯圈｜集資數百萬打造BTS智旻專機 微博粉絲團被罰禁言

內地近期大力整頓娛樂圈和「飯圈」，風頭火勢之下竟然還有飯圈「挑釁」。南韓人氣男團BTS防彈少年團成員Jimin(朴智旻)的內地粉絲團為慶祝偶像下個月生日，與南韓濟州航空合作打造「朴智旻專機」，還在昨日於微博帳號「朴智旻JIMIN_JMC」大曬朴智旻專機的飛行照片。微博今日宣佈，已清理該篇微博，同時對「朴智旻JIMIN_JMC」禁言60天。微博批評，「朴智旻JIMIN_JMC」相關發文「包含誘導攀比內容，導向嚴重錯誤」，強調微博堅決反對這類非理性追星行為，遂作出嚴肅處理。

1小時集資逾230萬

內地傳媒報道，朴智旻的內地粉絲團今年4月就開始在百度「朴智旻吧」集資，為偶像生日應援，集資金額短短3分鐘就突破100萬元(人民幣，下同)，1小時突破230萬元。據報生日應援首部曲為「雲端告白」，是濟州航空首次接受粉絲訂製專屬飛機應援，本月1日至11月30日在南韓上空都會見到機身印有朴智旻照片的客機來回首爾金浦和濟州及釜山和首爾，期間還有朴智旻生日專屬機票和1.8萬隻機艙內專用紙杯。「朴智旻吧」曾提到，是經過幾個月艱難洽淡才爭取到這項創舉。

英美兩大報天價登應援廣告

生日應援第二部曲就是在下月13日朴智旻生日當天，於美國《紐約時報》和英國《泰晤士報》刊登朴智旻廣告，其中在《紐約時報》的是全版彩色廣告。「朴智旻吧」曾透露，為了達成目標，他們支付了「難以想像的天價廣告費」，準備工作歷時半年，期間有大量電子郵件溝通，屆時會為粉絲代購兩份報紙。

內地重點打擊應援集資

中央網信辦6月15日宣布展開「清朗．飯圈」專項行動，重點打擊誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等行為，強調會關閉解散一批誘導集資、造謠攻擊、侵犯隱私等影響惡劣的帳號、群組。中宣部則在日前就進一步持續整治「飯圈」亂象作出專門部署，強調要從加強粉絲消費管理、打擊違法違規行為、限制未成年人非理性追星等八個方面，堅決抵製造星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀，並探索構建「飯圈」管理長效機制，引導青少年健康成長。

微博網民反應：

嬌*娜：笑死，肖戰都集資上億了，啥事也沒有

淩*****單：但是防彈少年團辱華加反華，粉絲歪曲歷史我覺得這個更惡劣，還在抗美援朝烈士剛接回國依然歪曲歷史，還在清朗期間控評歪曲歷史

吧********肉：禁言沒用，人家隨時準備重新出發，建議罰款甚麼的雙管齊下

阿***6：直接封號吧！這種辱華團體就應該直接封殺！

夏***3：有這錢還不如孝敬父母，人明星與不缺錢，認識你誰哦。

S*****y：粉絲集資數額不小了，這麼多錢可能產生利息，你見哪個後援會把利息明細公布了。後援會還自己搞周邊賣給粉絲啥的，別的法律問題先不說，交稅了嗎？上面想查查還能查不出問題？

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